Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 16 febbraio 2022

È del 12,9% il tasso di positività registrato oggi in Puglia, dove sono stati rilevati 4498 casi positivi, su 34814 i tamponi processati, e 10 decessi. Metà dei casi riscontrati fa riferimento alle province di Bari e Lecce, che fanno registrare rispettivamente 1264 e 1155 casi. Seguono Foggia con 726 casi, Taranto con 566, Brindisi con 405 e Bat con 331. Chiudono il dato giornaliero altri 31 casi relativi a residenti fuori regione e 20 di provincia indefinita.

Scende a 92071 il numero di persone attualmente positive; in lieve flessione, rispetto a ieri, anche il dato dei ricoveri (727 in area non critica e 64 in terapia intensiva).

Si avvicina progressivamente a quota 700mila il dato complessivo delle persone colpite dall’infezione da Covid, dall’inizio dell’emergenza pandemica (692126). Di queste, ben 592584 sono guarite.