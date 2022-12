Covid, 1365 nuovi casi in Puglia: 13 persone in terapia intensiva

Oggi in Puglia sono stati registrati 1365 casi, su 5312 tamponi processati, e 3 decessi. Le nuove positività sono così ripartite: 420 nel Leccese, 359 nella provincia di Bari, 192 in quella di Foggia, 149 in quella di Taranto, 136 nella provincia di Brindisi, 99 nella Bat, 8 fuori regione e 2 di provincia non definita.

Si riavvicina a quota 300 il numero dei ricoverati, 278 dei quali sono collocati nei reparti ordinari (tasso di occupazione al 10,2%) e 13 in terapia intensiva (2,4%). Stabile la situazione dei casi attivi (ovvero, le persone attualmente positive) che sono 17863.