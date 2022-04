Covid, la Puglia sfonda quota 1 milione di contagi dall'inizio della pandemia

Sono 5.277 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, sabato 16 aprile, in Puglia, su 28.835 tamponi processati. Sono 19 i decessi. La provincia di Bari è la più colpita con 1.954 nuovi positivi, segue la provincia di Lecce con 956 casi, in provincia di Taranto sono 752, in provincia di Foggia si contano altri 673 positivi, in provincia di Brindisi sono 474 e 391 nella Bat.

Risultano 57 residenti fuori regione contagiati e 20 casi ancora in via di attribuzione. In Puglia sono 101.285 le persone attualmente positive, 610 le persone ricoverate in area non critica e 29 i ricoverati in terapia intensiva.

Oggi la Puglia ha superato il milione di contagi registrati dall?inizio della pandemia: sono 1.002.188 i casi totali (149.107 in provincia di Foggia), 10.217.614 i test eseguiti, 892.747 le persone guarite e 8.156 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico di oggi 16 aprile 2022.