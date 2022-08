Covid, 541 casi in Puglia: 16 persone lottano in terapia intensiva

Sono 541 i casi registrati oggi in Puglia su un totale di 4709 tamponi. Scende al 10,9% il tasso di positività, mentre per il terzo giorno di fila non si registrano decessi.

Anche oggi è Lecce la provincia più colpita (154 casi), seguita da Bari (135), Foggia (66), Brindisi (62), Taranto (60), Bat (32). Si segnalano, inoltre, 32 casi relativi a persone di provincia non definita (3) e residenti fuori regione (29).

Sono 37218 le persone attualmente positive. Scende ancora il numero dei ricoverati: 388 sono le persone collocate nei reparti ordinari e 16 in terapia intensiva.