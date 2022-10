Covid: quasi 1500 casi e 5 decessi oggi in Puglia, 143 nel Foggiano

Sono 1486 i nuovi casi Covid riscontrati oggi, sabato 15 ottobre, in Puglia a fronte di 9169 test effettuati. Lo riposta il bollettino regionale, i cui dati rilevano un tasso di positività pari al 16,20%. Registrati anche cinque decessi.

Nel dettaglio delle varie province, si contano 488 in provincia di Bari, 412 in provincia di Lecce e 213 nel Tarantino. Ancora, sono 147 nel Brindisino, 143 in provincia di Foggia e 68 nella Bat. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 12, altri 3 afferiscono a pazienti la cui provincia è in corso di definizione. Salgono a 14.703 le persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 1.475.368. I ricoveri scendono a 132, di cui 125 in area non critica e 7 in terapia intensiva.