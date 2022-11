Covid, nuova risalita dell'incidenza in Puglia: aumentano anche i ricoverati

Si riavvicina ai 200 casi per 100mila abitanti l'incidenza in Puglia, dove nel consueto picco settimanale del martedì sono state rilevate 2051 nuove positività a fronte di poco più di 12mila tamponi esaminati. Schizza al 17% il tasso di positività. Sono 5 le persone decedute.

Il dato di oggi evidenzia una risalita della curva: rispetto a martedì scorso, infatti, i nuovi casi registrati sono stati 265 in più.

In risalita anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva dove il tasso di positività è salito al 2,4%, quasi il doppio rispetto a una settimana fa. Stabile, invece, la situazione nei reparti ordinari.

Per quel che concerne il dato di oggi, 630 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 597 in quella di Lecce, 254 nel Foggiano, 233 nella provincia di Taranto, 215 in quella di Brindisi e 104 nella Bat. A questi, vanno aggiunti anche 10 casi riferiti a residenti fuori regione e 8 di residenza non nota.