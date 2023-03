Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 15 marzo 2023

Covid: nella giornata di oggi in Puglia sono stati registrati 162 nuovi casi e 4 decessi. È quanto riporta il bollettino epidemiologico del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia. Sono 3555 i tamponi processati, per un tasso di positività che si attesta al 4,6%. Il dato di oggi, come quello di ieri, evidenzia un lieve incremento del numero di nuovi positivi rispetto alla scorsa settimana. Per la seconda giornata di fila, infatti, si osserva un piccolo rialzo dell’incidenza cumulativa giunta a quota 24,3 casi ogni 100mila abitanti.

Entrando più nello specifico, e analizzando i dati provinciali, Foggia si conferma la provincia con il valore più basso (14,7 casi per 100mila abitanti) di poco inferiore al dato di Barletta-Andria-Trani (15). In netto rialzo il valore di Taranto (passato dai 15,6 di lunedì ai 19,2 odierni), mentre Bari si conferma unica provincia con una incidenza cumulativa superiore ai 30 casi ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, oltre metà di essi si riferisce alle province di Bari (56 casi) e Lecce (36). Seguono la provincia di Taranto con 29 casi, quella di Foggia con 20, Brindisi con 15 e Barletta-Andria-Trani con 7. Si segnalano, inoltre, 1 caso di residente fuori regione e una riclassificazione e riattribuzione di 2 positività precedentemente registrate come di provincia in definizione.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, si mantiene abbondantemente sotto la soglia delle cento unità il dato complessivo delle persone ricoverate. Attualmente sono 79 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre 3 pazienti occupano un posto letto in terapia intensiva. I tassi di occupazione restano stabilmente sotto il 3% (per l’area non critica) e l’1% (per la terapia intensiva).