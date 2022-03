Covid: forte risalita dei contagi in Puglia, ma continuano a diminuire i ricoverati

Nuova impennata di casi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati rilevati 8211 nuovi contagi, su 36618 tamponi, e 9 decessi. Come ormai avviene da diverse settimane, il martedì in Puglia cresce il tasso di positività, oggi al 22,4%.

A livello provinciale, quasi 5mila casi sono stati individuati nelle province di Lecce (2559 casi) e Bari (2237). Seguono Taranto con 1030 casi, Foggia con 1002, Brindisi con 699 e Bat con 598. Per altri 22 positivi non è stata precisata la provincia di provenienza, mentre 64 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Sale a 84537 il dato degli attualmente positivi. Diminuisce il numero complessivo dei ricoverati, passato da 590 a 576. Di questi, 27 sono in terapia intensiva.