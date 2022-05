Covid: in Puglia 25 persone lottano in terapia intensiva, poco meno di 200 casi nel Foggiano

Continua ad arretrare il virus in Puglia. Come riporta il bollettino di oggi, 1723 nuovi casi sono stati individuati su 12688 tamponi (tasso di positività al 13,6%), e 3 decessi.

Solo la provincia di Bari fa registrare più di 500 casi (588); 391 sono i contagi rilevati nel Leccese, 283 nel Tarantino. In Capitanata sono 196 i casi riscontrati, 139 quelli nel Brindisino, 101 nella Bat. Il dato si completa con 19 casi riferiti a residenti fuori regione (17) e persone di provincia non definita (2).

Per quanto riguarda il dato dei ricoverati, si osserva una ulteriore flessione di posti letto occupati nei reparti ordinari. Sono 462 i positivi ricoverati, per un tasso di occupazione che scende al 16%. Invariato il numero delle persone in terapia intensiva (25).