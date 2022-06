Covid, quasi 400 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia tasso di positività al 16,7%

Covid in Puglia: nella giornata di oggi il 16,7% dei tamponi processati hanno evidenziato dei casi positivi. Sono 2018 i nuovi contagi e 7 le persone decedute. A livello territoriale, 601 sono i casi rilevati nel Barese, 399 quelli nel Foggiano, 397 nel Leccese, 222 nella Bat, 206 nella provincia di Taranto, 162 nel Brindisino. Si segnalano, inoltre, 23 casi riferiti a residenti fuori regione e 8 di provincia non nota.

Poco più di 20mila sono le persone attualmente positive. Resta invariato il numero delle persone in terapia intensiva (10), mentre salgono a 216 quelle in area non critica.