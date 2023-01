Covid: oggi in Puglia altri due decessi, ma cala ancora l’incidenza

Sono 499 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, domenica 15 gennaio, in Puglia su 5.867 test giornalieri. Due persone sono decedute. L’incidenza è pari all’8,5%.

I nuovi casi sono così distribuiti: 160 in provincia di Bari, 131 in provincia di Lecce, 70 in provincia di Taranto, 52 in provincia di Brindisi, 43 nella Bat e 40 nella provincia di Foggia. I residenti fuori regione contagiati sono 2 e un caso è ancora in via di attribuzione alla relativa provincia.

Sono 17.573 le persone attualmente positive in Puglia, 243 le persone ricoverate in area non critica e 17 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.614.689 i casi totali in Puglia, 224.884 nella provincia di Foggia, 13.595.290 i tamponi processati, 1.587.620 le persone guarite e 9.496 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 15 gennaio 2023.