Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 15 febbraio 2023

Lieve aumento dell’incidenza in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 181 nuovi casi su 4466 tamponi processati, per un tasso di positività che si attesta al 4,1%. Rispetto ai dati di una settimana fa, sono state rilevate 80 nuove positività in più, determinando una crescita dell’incidenza cumulativa (ovvero la media di casi settimanali ogni 100mila abitanti) dai 33,2 di ieri ai 35,3 odierni.

I bollettini dei giorni a venire sapranno indicare se l’incremento è casuale o l’inizio di una effettiva ripresa della circolazione del virus. Nella sola provincia di Taranto l’incidenza è rimasta invariata rispetto a ieri. Le restanti cinque province fanno tutte registrare un incremento. In Capitanata il numero di casi ogni 100mila abitanti è pari a 22,1.

Secondo quanto riportato dal bollettino odierno, 71 nuovi casi sono stati riscontrati nel Barese, 45 nella provincia di lecce, 20 nella provincia di Brindisi, 18 nella provincia di Taranto, 15 nella provincia di Foggia, 8 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Completano il quadro altri 4 casi riferiti a persone residenti fuori regione (2) e di provincia non ancora definita (2).

Stabile la situazione delle persone attualmente positive giunte a 8256 (-230 rispetto a ieri). Situazione analoga sul fronte dei ricoveri: nei reparti di area non critica il numero di pazienti passa da 139 a 141 (tasso di occupazione dei posti letto stabile al 5,1%).

Scende all’1% la percentuale di posti letto occupati nelle terapie intensive pugliesi dove sono presenti 5 pazienti. Sono 2 i decessi accertati. Sale a 9611 il totale delle vittime registrate dall’inizio dell’emergenza pandemica. Nell’anno in corso sono 183 i decessi registrati in Puglia, per una media giornaliera che scende sotto quota 4.