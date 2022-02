Covid, 1081 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia scendono ancora i casi attivi e l'incidenza

Coronavirus in Puglia: sono 1081 i nuovi casi individuati nella provincia di Foggia nella giornata di oggi. In Puglia i nuovi positivi registrati sono 6154: Bari e Lecce, rispettivamente con 1680 e 1559 casi, sono ancora le province più colpite. Chiudono il conto Taranto con 858 casi, Brindisi con 516, Bati con 415. Si registrano, inoltre, 29 casi di residenti fuori regione e 16 di provincia non definita.

Scende ancora il dato dei casi attivi, giunto a quota 94594. Per quel che concerne le ospedalizzazioni, 737 sono le persone ricoverate in area non critica e 67 in terapia intensiva.

Con i 22 decessi registrati oggi sale a 7461 il dato complessivo dei morti dall’inizio della pandemia.