Covid, 11 morti e 1349 casi in Puglia: 279 persone ricoverate

Scende a 251,3 casi per 100mila abitanti l'incidenza in Puglia dove nella giornata di oggi sonos tati registrati 1349 casi su 10017 tamponi processati. Il dato è in netto calo (oltre 300 casi) rispetto a giovedì scorso, così come il numero complessivo dei casi nel periodo di monitoraggio, passato dagli 11470 della settimana 2-8 dicembre ai 9832 nuovi positivi del periodo 9-15 dicembre.

I casi odierni sono così suddivisi: 392 nella provincia di Lecce, 339 in quella di Bari, 201 nella provincia di Taranto, 170 nella provincia di Foggia, 149 nella provincia di Brindisi, 82 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 12 fuori regione e 4 di provincia non definita. Resta alto il numero dei decessi, ben 11 quelli registrati oggi che fanno salire il totale delle vittime a 9355. Sul fronte ricoveri, scende sotto il 10% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari (269 presenze), mentre restano 10 le persone che lottano in terapia intensiva.