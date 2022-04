Covid, altri 15 morti in Puglia: in Capitanata 584 casi

Sono 4.434 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, venerdì 15 aprile, in Puglia su 22.336 test giornalieri. Sono 15 i decessi. In provincia di Bari si contano altri 1.584 positivi, segue la provincia di Lecce con 808, in provincia di Taranto sono 634, in provincia di Foggia 584, in provincia di Brindisi 441 e 334 nella Bat. Sono 41 i residenti fuori regione positivi e 8 i casi ancora da attribuire alla relativa provincia.

In Puglia risultano 102.567 persone attualmente positive, 630 le persone ricoverate in area non critica e 30 le persone ricoverate in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 996.911 i casi registrati nella regione di cui 148.434 nella provincia di Foggia, 10.188.779 i tamponi processati, 886.207 le persone guarite e 8.137 le persone decedute.

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid 1.372.033 dosi di cui 520.289 prime dosi, 499.976 seconde dosi, 351.585 terze dosi, 183 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili. Sono 295.512 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.163 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.