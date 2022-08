Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 15 agosto 2022

Covid in Puglia: è swl 14% il tasso di positività in Puglia, dove oggi sono stati registrati 626 casi (4474 tamponi). Per il secondo giorno di fila non si registrano decessi.

A livello provinciale, 206 casi sono stati registrati nel Leccese, 158 nella provincia di Bari, 74 in quella di Taranto, 70 nella provincia di Brindisi, 56 nel Foggiano, 37 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 25 casi riferiti a persone residenti fuori regione (24) e di provincia non definita (1).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, aumenta di cinque unità (da 393 a 398) i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre scendono a 15 le persone in terapia intensiva.

In calo ancora il numero delle persone attualmente positive che scende sotto quota 40mila (38333).