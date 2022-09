Covid, 709 nuovi casi in Puglia: nei reparti ordinari tasso di occupazione sotto il 5% dopo nove mesi

Sono 709 i casi di positività all'infezione da Covid, rilevati oggi in Puglia (12164 i tamponi processati): di questi, 243 sono stati riscontrati nella provincia di Bari, 180 in quella di Lecce, 80 nel Tarantino, 73 in provincia di Foggia, 64 nella provincia di Brindisi e 50 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 19 ulteriori casi riferiti a residenti fuori regione (17) e persone di provincia non definita (2).

Scende, seppur di poco, il numero delle persone attualmente positive (10526), mentre continuano a svuotarsi i reparti Covid. Sono in totale 136 (-22 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati. Scende sotto il 5% il tasso di occupazione nei reparti ordinari (4,7%): non accadeva dallo scorso 16 dicembre.

Tuttavia, resta alto il numero giornaliero dei decessi: ben 10 quelli registrati oggi, per un totale di 9046 vittime accertate dall'inizio dell'emergenza pandemica.