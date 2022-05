Covid, 2296 casi in Puglia: continua a scendere il numero dei ricoverati

Scende a 454 il numero di casi ogni 100mila abitanti in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 2296 nuovi positivi a fronte di 16732 tamponi. Sono 7 i decessi.

Resta Bari la provincia con il più alto numero di contagi, ma comunque in flessione. Sono 494 i casi riscontrati in provincia di Lecce, 345 in quella di Taranto, 260 nel Foggiano, 223 nella provincia di Brindisi e 147 nella Bat. Altri 28 casi fanno riferimento a residenti fuori regione (20) e persone di provincia non ancora definita.

Continuano a svuotarsi i reparti, soprattutto in area medica, dove risultano 470 posti letto occupati. Sono 25 le persone in terapia intensiva.

Scende sotto quota 90mila il numero delle persone attualmente positive.