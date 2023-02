Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 14 febbraio 2023

Sono 398 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia. Poco più di 6300 i tamponi processati per un tasso di positività che si attesta al 6,3%. Anche la giornata di oggi conferma l’andamento della curva epidemiologica, ormai in costante calo dai primi giorni del mese di gennaio. L’incidenza odierna scende a 33,2 casi per 100mila abitanti, in calo rispetto ai 41,4 casi di martedì scorso. Situazione stabile anche nelle singole province. In Capitanata negli ultimi sette giorni la media di casi ogni 100mila abitanti è di poco superiore a quota 20 (21,4).

Resta Barletta-Andria-Trani, con 16,1, la provincia dove il virus circola meno. Sul podio c’è anche Taranto con una incidenza di 26,5. Analizzando il bollettino diramato quest’oggi dal Dipartimento prevenzione della Salute della Regione, Bari e Lecce fanno registrare il 62,5% dei casi totali. Nello specifico, a Bari sono stati rilevati 149 nuovi positivi, 100 nel Leccese. Dati simili per Brindisi e Foggia, separati solo da un caso (45 nel Brindisino e 44 in Capitanata). Chiudono le province di Taranto (34 casi) e Barletta-Andria-Trani (23).

Si segnalano, inoltre, 1 caso riferito a una persona residente fuori regione e 2 di provincia non definita. Migliora sempre di più il dato delle ospedalizzazioni: scende a 139 il numero delle persone ricoverate nei reparti di area non critica (era da ottobre che i numeri non erano così bassi) e 6 di quelle in terapia intensiva (tasso di positività scende all’1,2%). Dopo due giorni senza decessi, oggi sono state registrate 6 nuove vittime. Sono 181 i decessi fin qui registrati dall’inizio dell’anno, per una media di 4 vittime al giorno. Un dato ancora troppo alto, benché nettamente inferiore a quelli di inizio 2022 (452) e 2021 (1127).

Il bollettino di martedì 14 febbraio 2023.