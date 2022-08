Covid: 1335 nuovi casi in Puglia e 163 nel Foggiano. Gli attuali positivi sono meno di 38mila

Sono 1.335 i casi Covid registrati oggi, domenica 14 agosto, in Puglia, su 7.640 test processati. Il tasso di positività è pari al 17,47%. Nel report odierno non sono riportati decessi, mentre il tasso di positività risulta lievemente superiore a quello di una settimana fa (pari al 17,39%, con 1.763 casi e 10.138 tamponi).

I positivi sono oggi 324 in provincia di Bari, 70 nella Bat, 138 nel Brindisino, 163 in provincia di Foggia, 374 nel Leccese, 186 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 69, per 11 la provincia è in corso di definizione. Prosegue la discesa degli attualmente positivi, oggi 37.573 (-760), mentre i guariti diventano 1.384.518 guariti (+2095).

Lieve discesa dei ricoveri ordinari, oggi 394 (-4) , mentre restano stabili a 15 quelli in terapia intensiva, per un totale di 409 persone in ospedale. Il bollettino odierno è consultabile a questo link