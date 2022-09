Covid, 158 ricoverati in tutta la Puglia: sempre più giù l'incidenza nel Foggiano

Covid: è dell’11,5% il tasso di positività oggi in Puglia, dove su 10209 tamponi processati sono stati riscontrati 1173 nuovi casi. Ben 12 i decessi accertati.

A livello provinciale, 399 casi sono stati registrati nel Barese, 302 nella provincia di Lecce, 146 nel Tarantino, 126 nella provincia di Lecce, 111 nella provincia di Brindisi, 57 nella Bat. Completano il dato 23 casi riferiti a residenti fuori regione e 9 di provincia non definita.

Crolla l’incidenza nel Foggiano, che scende sotto quota 100 casi per 100mila abitanti. La Capitanata è la seconda provincia con il dato più basso dopo quella di Barletta-Andria-Trani.

Scende a 10767 il numero dei casi attivi, mentre si riduce drasticamente il numero delle persone ricoverate in area non critica (-23 rispetto a ieri), mentre restano 9 i pazienti in terapia intensiva.