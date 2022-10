Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 13 ottobre 2022

La Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 255,4 casi per 100mila abitanti e quasi 10mila nuove positività raccolte nel periodo 7-13 ottobre.

In base a quanto riportato dal bollettino di oggi, 1601 tamponi sono risultati positivi (su 9964), 2 le persone decedute.

La distribuzione dei casi vede anche quest'oggi Bari e Lecce riportare il numero più elevato (rispettivamente 521 e 433). A seguire, Taranto con 218 nuove positività, Brindisi con 194. Foggia resta la seconda provincia meno colpita (152) dopo la Bat (63).

Sul fronte ricoveri, si osserva un leggero incremento delle presenze in area non critica (138), mentre in terapia intensiva si registrano 9 posti letto occupati. Sale a 14243 il dato delle persone attualmente positive.