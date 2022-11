Covid: 864 contagi e un decesso in Puglia, 75 nuovi positivi nel Foggiano. Tasso di positività al 12%

Sono 864 i nuovi casi Covid registrati nel bollettino di oggi, domenica 13 novembre, in Puglia. Il dato è calcolato su 7007 test giornalieri processari. Di questi, 278 sono nel Barese, 51 nella Bat, 115 nel Brindisino, 75 nel Foggiano, 233 nel Leccese, 99 in provincia di Taranto, 11 di residenti fuori regione e 2 in provincia in via di definizione.

Il tasso di positività si attesta quindi al 12,33%. Registrato anche un nuovo decesso legato al virus. In calo oggi il numero degli attualmente positivi (12.869, meno 218 rispetto a ieri), mentre ancora una volta non cambia il dato dei ricoveri (190, di cui dieci in terapia intensiva). I guariti sono invece 1.511.006.