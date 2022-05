Covid: oggi 2.599 nuovi casi e 9 morti in Puglia, nel Foggiano altri 308 positivi

Sono 2.599 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, venerdì 13 maggio, in Puglia su 17.542 test giornalieri. Le persone decedute sono 9.

I nuovi casi sono così distribuiti: 873 in provincia di Bari, 572 in provincia di Lecce, 423 in provincia di Taranto, 308 in provincia di Foggia, 246 in provincia di Brindisi, e 142 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 27 e 8 casi sono ancora in via di attribuzione alla relativa provincia. Sono 90.905 le persone attualmente positive in Puglia, 483 le persone ricoverate in area non critica e 23 le persone in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono 1.104.883 i casi totali in Puglia, 161.518 nella provincia di Foggia, 10.794.053 i tamponi processati, 1.005.592 le persone guarite e 8.386 le persone decedute.

Dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid, in provincia di Foggia sono state somministrate 1.377.014 dosi di cui 520.499 prime dosi, 500.596 seconde dosi, 354.010 terze dosi, 1.909 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 296.358 le dosi somministrate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 11.359 presso le farmacie convenzionate e le restanti presso i punti vaccinali del territorio.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 13 maggio 2022.