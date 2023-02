Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 13 febbraio 2023

Covid in Puglia: la nuova settimana si apre con 94 nuovi casi registrati su 1866 tamponi processati. Per il secondo giorno di fila non ci sono decessi. Due terzi dei contagi si riferiscono alle province di Bari (32 casi) e Lecce (31); 11 casi sono stati rilevati nel Brindisino, 9 nel Foggiano, 7 nella provincia di Taranto, 4 in quella di Barletta-Andria-Trani. Per quanto riguarda i ricoveri, 143 persone sono collocate nei reparti di area non critica, 6 in terapia intensiva. Sono 8480 le persone attualmente positive.