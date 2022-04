Covid, il virus continua a rallentare: 3902 casi in Puglia, 520 nel Foggiano

Crollo dell’incidenza in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 3902 casi (24264 i test giornalieri) e 8 decessi. Rispetto a mercoledì scorso si sono registrate quasi 2mila positività in meno. Scende sotto quota 900 il numero dei casi per 100mila abitanti.

Solo nella provincia di Bari si registrano più di mille casi (1338); 717 sono i casi nel Leccese, 585 nella provincia di Taranto, 520 nel Foggiano, 408 nella provincia di Brindisi, 292 nella Bat. Completano il dato 33 casi di residenti fuori regione e 9 di provincia non definita.

Diminuiscono anche i ricoverati: 627 sono i posti occupati in area non critica, 36 in terapia intensiva. Salgono a 874932 le persone guarite, mentre 104240 sono le persone attualmente positive.