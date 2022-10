Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 12 ottobre 2022

Sono 1644 i nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia e 5 i decessi. Rispetto a ieri il tasso di positività scende al 16,1% (10224 i tamponi processati). Foggia è la seconda provincia meno colpita con 172 casi, dopo la Bat (57). Nel Barese 543 tamponi hanno dato esito positivo, 424 nel Leccese, 233 nella provincia di Taranto, 193 in quella di Brindisi.

Stabile la situazione dei ricoverati con 126 persone in area non critica e 8 in terapia intensiva. Sale a 13775 il numero delle persone attualmente positive.