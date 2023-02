Covid: 171 nuovi casi in Puglia e 18 nel Foggiano. Tasso di positività al 4,15%

Sono 171 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nella giornata di oggi, domenica 12 febbraio 2023. Il dato emerge su 4.115 test processati. Il tasso di positività si attesta al 4,15%. Nel bollettino regionale odierno non si registrano decessi (ieri si contavano 5 morti).

I nuovi positivi sono 53 in provincia di Bari, 53 nel Leccese, 25 nel Tarantino, 18 nel Foggiano, 17 in provincia di Brindisi e 5 nella Bat. Le persone attualmente positive sono 8.432 (dato stabile), i ricoverati in area non critica 143, mentre in terapia intensiva ci sono 6 pazienti. Infine, si contano 171 guariti nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.605.299.