Covid, 794 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia 4.882 casi e 9 decessi

Covid in Puglia: 4.882 i nuovi casi registrati in Puglia su un totale di 32.414 tamponi, e 9 persone decedute.

Oltre metà dei nuovi contagi è stato registrato nelle province di Bari (1.349) e Lecce (1.243). Completano il quadro 794 casi nel Foggiano, 669 nella provincia di Taranto, 421 nella provincia di Brindisi e 368nella Bat. 25 positività sono state registrate a carico di residenti fuori regione, altre 13 sono in via di definizione.

Sono 9 le persone decedute, per un totale di 7.417 vittime registrate dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Sale a 568.958 il totale delle persone guarite. Al momento sono 98.963 le persone attualmente positive. Di queste 752 sono ricoverate in area non critica, mentre altre 65 sono in terapia intensiva. Il resto è in trattamento domiciliare.

Il bollettino di sabato 12 febbraio 2022