Covid, 619 casi in Puglia: 10 persone in terapia intensiva

La nuova settimana in Puglia si apre con 619 nuove positività al Covid-19 rilevate e nessun decesso.

Anche oggi Lecce primeggia per numero di casi (216), seguita dalla provincia di Bari (161). Foggia fa registrare 69 casi, Taranto 63, Brindisi 61, Bat 43.

Altri 6 casi si riferiscono a persone residenti fuori regione. Restano pressoché invariati sia i dati delle persone attualmente positive (1774), che quelli dei ricoverati (256 in area non critica e 10 in terapia intensiva).