Covid, 580 nuovi positivi in Puglia e 61 nel Foggiano. Tasso di positività al 7,85%

Sono 580 i nuovi casi Covid registrati oggi, in Puglia, su 7.389 test. Il tasso di positività stimato è pari al 7,85%. Il rapporto positivi/tamponi risulta in discesa rispetto a una settimana fa (quando era del 9,29%, con 521 casi e 5.605 test). Non ci sono decessi oggi segnalati.

Nel dettaglio, si contano 193 nuovi positivi in provincia di Bari, 37 nella Bat, 54 in provincia di Brindisi, 61 a Foggia, 162 a Lecce, 60 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 12, per uno la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi, oggi 11.248 (-434 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.442.269 guariti (+ 1104). Sono 181, complessivamente, i ricoveri: uno in più rispetto a ieri, in terapia intensiva (9 in tutto i pazienti ricoverati) mentre restano stabili a 172 i ricoveri in area non critica.