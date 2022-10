Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 11 ottobre 2022

Nuovo picco di contagi autunnale in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 2366 casi su 11732 contagi (20,2% Il tasso di positività). Sono 6 i decessi che fanno giungere a 9113 il numero complessivo delle vittime accertate dall'inizio della pandemia.

In termini percentuali resta stabile l'aumento dell'incidenza: rispetto a martedì scorso, infatti, il numero dei casi ogni 100mila abitanti è salito del 10,2%. Una settimana fa l'incremento rispetto al periodo antecedente (martedì 27 settembre) era del 41,3%.

Per quanto riguarda i dati delle province, 786 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 633 in quella di Lecce, 278 nel Foggiano, 256 nella provincia di Taranto, 253 nel Brindisino, 121 nella Bat. Infine, 28 casi sono riferiti a persone residenti fuori regione e 11 di provincia non definita.