Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 11 novembre 2022

Covid: oggi in Puglia sono stati registrati 1089 nuovi casi (su 7688 tamponi processati) e 4 decessi. Nello specifico, 338 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 316 in quella di Lecce, 131 nel Brindisino, 128 nel Tarantino, 111 nel Foggiano e 49 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Completano il dato altri 16 casi riferiti a persone residenti fuori regione (8) e di provincia non definita (8).

Diminuisce il dato complessivo delle persone ricoverate (da 197 a 189), con una sensibile riduzione delle presenze nei reparti ordinari (da 190 a 178), mentre salgono da 7 a 11 i pazienti in terapia intensiva.

Con i quattro decessi registrati oggi, il totale delle vittime accertate in Puglia dall'inizio dell'emergenza pandemica sale a 9201.