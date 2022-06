Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 11 giugno 2022

Covid in Puglia: su quasi 10mila tamponi, oggi sono stati registrati 1467 casi di positività all'infezione da Covid-19. La provincia più colpita è sempre Bari, con 473 casi; a seguire, Foggia con 292, Lecce con 267, Bat con 142 e Brindisi con 92. Si segnalano, inoltre, 23 nuove positività riferite a residenti fuori regione e 8 di persone per le quali non è stata identificata la provincia di appartenenza.

Sale di otto unità il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari (da 236 a 244), mentre scendono da 14 a 13 quelle in rianimazione.

Con il decesso registrato oggi, giunge a 8553 il dato complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia.