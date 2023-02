Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 11 febbraio 2023

Covid in Puglia: sono 5 i decessi registrati nella giornata di oggi sabato 11 febbraio 2022. Sale dunque a 175 il totale delle vittime accertate nei primi 42 giorni del 2023, per una media che resta stabile sui 4 decessi giornalieri. Un dato in netto calo rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno (quando la media si attestava ancora sui 10 decessi giornalieri) e del 2021 (25 morti al giorno e 1049 totali).

Nel penultimo giorno della settimana i casi nuovi registrati sono stati 183 a fronte di 3779 tamponi processati per un tasso di positività anche oggi inferiore al 5% (4,8%). La distribuzione in percentuale dei contagi nelle sei province pugliesi resta stabile: 64 casi sono stati rilevati nella provincia di Bari, 47 nella provincia di Lecce, 23 nella provincia di Taranto, 19 nella provincia di Foggia, 18 nella provincia di Brindisi e 10 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 2 casi riferiti a persone residenti fuori regione.

Prosegue lo svuotamento dei reparti Covid della Puglia. Sono in totale 147 i posti letto occupati, ben 64 in meno rispetto a una settimana fa (-30,3%). Scende, dunque, al 5,1% il tasso di occupazione nei reparti ordinari – dove sono ricoverate 141 persone – e all’1,2% quello in terapia intensiva, dove attualmente risultano ricoverati solo 6 pazienti Covid in tutta la Regione.

Anche oggi l’incidenza cala, seppur in maniera più contenuta. Negli ultimi sette giorni in Puglia si è registrata una media di 33 casi ogni 100mila abitanti. A livello provinciale restano Barletta-Andria-Trani (16,6), Foggia (22,1) e Taranto (26,9) le tre province con un dato nettamente inferiore a quello regionale. Tuttavia, l’incidenza nelle province di Bari, Lecce e Brindisi è in costante ribasso e sotto la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti.