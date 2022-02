Covid, 827 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia poco meno di 5mila casi e 14 decessi

Covid in Puglia: 4952 i nuovi casi registrati in Puglia su un totale di 45270 tamponi. Oltre metà dei nuovi contagi è stato registrato nelle province di Lecce (1340) e Bari (1332). Completano il quadro 827 casi nel Foggiano, 578 nella provincia di Taranto, 445 nella provincia di Brindisi, 385 nella Bat, 33 relativi a residenti fuori regione e 12 di provincia non definita.

Sono 14 le persone decedute, per un totale di 7408 vittime registrate dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Quasi seimila i guariti, che fanno scendere ulteriormente i casi attivi (100528). Stabile la situazione dei ricoverati: 745 sono le persone in area non critica e 68 in terapia intensiva.