Covid, 1233 casi e 3 decessi in Puglia

È del 15,1% il tasso di positività odierno in Puglia. I casi rilevati oggi, secondo quanto riportato dal Bollettino della Regione Puglia, sono 1233, 3 i decessi accertati. A livello provinciale, 405 sono i casi registrati nel Leccese, 294 nella provincia di Bari, 166 nel Tarantino, 159 nel Foggiano, 103 nella provincia di Brindisi e 84 nella Bat. Altri 22 casi fanno riferimento a persone residenti fuori regione (18) e di provincia non definita (4). Invariata la situazione dei ricoverati (256 nei reparti ordinari e 10 in terapia intensiva), mentre scende a 17757 il numero delle persone attualmente positive.