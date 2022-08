Covid: in Puglia casi diminuiti del 73% nell'ultimo mese

Covid in Puglia: nella giornata di oggi sono stati registrati 2092 nuovi casi su 12085 tamponi processati. Con le 3 vittime registrate oggi, sale a 8907 il totale dei decessi accertati dall’inizio della pandemia.

Stabile il dato delle ospedalizzazioni: 404 sono i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre 17 sono le persone in terapia intensiva.

In calo ancora il numero delle persone attualmente positive (41130). A livello provinciale, 531 casi sono stati registrati nel Barese, 564 nella provincia di Lecce, 334 in quella di Taranto, 230 nel Brindisino, 226 nel Foggiano, 125 nella Bat. Completano il dato odierno 82 casi riferiti a persone residenti fuori regione (75) e di provincia non definita (7).

La Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza inferiore a quota 400 (388,9) e oltre 7600 casi in meno rispetto al periodo 28 luglio-4 agosto. La provincia di Foggia resta la seconda con l’incidenza più bassa (290,7), dietro alla Bat (255,2).

Il bollettino di giovedì 11 agosto 2022.