Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 10 ottobre 2022

È del 10,5% il tasso di positività registrato oggi in Puglia dove su 4849 sono stati rilevati 510 nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19.

Oltre metà delle nuove positività raccolte riguarda, come di consueto, le province di Bari (212) e Lecce (128). Sono 34 i casi nelle province di Foggia e Taranto, 58 in quella di Brindisi. Chiude la Bat con 30 nuove positività. Si segnalano, inoltre, 13 casi riferiti a persone residenti fuori regione e 1 di provincia non definita.

L'incremento, in termini percentuali, dell'incidenza si attesta intorno al 12%, dato decisamente in ribasso rispetto al +45,1% di una settimana fa. Segno che la curva dei contagi, pur essendo ancora in crescita, sta rallentando la corsa.

Sul fronte ricoveri, resta stabile la situazione: 134 persone sono collocate nei reparti ordinari, mentre è ferma sotto l'1% il tasso di occupazione in terapia intensiva.