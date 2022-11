Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 10 novembre 2022

Covid: la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 193,9 casi per 100mila abitanti, in flessione rispetto a ieri e al dato del 3 novembre. Nella giornata di oggi i casi individuati sono 1128 (stesso dato di ieri) su 8827 tamponi processati: 381 nella provincai di Bari, 308 in quella di Lecce, 139 nella provincia di Brindisi, 117 nel Foggiano, 110 nel Tarantino, 67 nella Bat e 6 riferiti a residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri, scende sotto il 7% il tasso di occupazione nei reparti ordinari (190), mentre è stabile all'1,3% quello delle terapie intensive (7). Sono 4, invece, le persone decedute per un totale di 9197 vittime dall'inizio della pandemia.

Il bollettino di giovedì 10 novembre 2022.