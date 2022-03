Covid, altri 4713 casi in Puglia: ricoveri in terapia intensiva ancora in calo

Continua la progressiva risalita dei casi in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati registrati 4713 casi (oltre mille in più rispetto a giovedì scorso, ndr) e 7 decessi. 27807 i tamponi processati, per un tasso di positività del 16,9%.

Il dato regionale è fortemente condizionato dal forte aumento dei contagi nelle province di Lecce e Bari, che ancora una volta fanno registrare insieme oltre metà dei casi totali (1488 e 1311). Sono 606, invece, i casi nella provincia di Foggia, 500 in quella di Taranto, 386 nel Brindisino e 360 nella Bat. Altri 41 casi sono riferiti a residenti fuori regione, 21 sono di residenza non definita.

Per converso, resta basso il dato dei ricoverati. A un lieve aumento delle persone nei reparti ordinari (543), scendono a 29 i positivi in terapia intensiva. La Puglia, dunque, chiude per la terza volta consecutiva la settimana di monitoraggio con il tasso di occupazione della terapia intensiva sotto la soglia critica del 10% (5,5%), il che potrebbe garantire il passaggio in zona bianca a partire da lunedì 14 marzo.