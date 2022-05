Covid, 482 casi nel Foggiano: in Puglia 30 persone in terapia intensiva

Sono 4114 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19, su 21754 tamponi processati, e 7 i decessi registrati oggi in Puglia.

Nello specifico, 1445 casi sono stati rilevati nel Barese, 846 nella provincia di Lecce, 691 in quella di Taranto, 482 nella provincia di Foggia, 368 in quella di Brindisi, 239 nella Bat. Chiudono il conto 33 casi fuori regione e altri 10 di provincia non definita.

Scendono a 92802 i casi attualmente positivi: 517 sono i pazienti ricoverati, 30 quelli in terapia intensiva.