Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 10 giugno 2022

Sono 1360 i casi (9520 i tamponi processati) e 2 i decessi registrati oggi in Puglia. Nello specifico, 480 nuovi positivi sono stati individuati nellla provincia di Bari, 249 in quella di Lecce, 248 nel Foggiano, 144 nella provincia di Taranto, 108 nella Bat, 103 nel Brindisino. Completano il dato 20 casi di residenti fuori regione e 8 di provincia non definita.

Resta pressoché invariato il numero dei ricoverati: 236 sono le persone nei reparti ordinari, 14 quelle in terapia intensiva. Sono 18271 le persone attualmente positive.