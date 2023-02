Covid, nel Foggiano meno di 22 casi ogni 100mila abitanti

Anche il terzultimo giorno della settimana conferma la ormai costante regressione del virus in Puglia. Nella giornata di oggi sono state registrate solo 137 nuove positività a fronte di 4514 tamponi processati. Il tasso di positività scende dunque al 3%, il più basso dall’inizio dell’anno.

Giornata positiva anche sul fronte decessi. Un incoraggiante zero campeggia nella casella delle vittime, che restano 9598 (dato complessivo dall’inizio dell’emergenza pandemica), 170 nei primi 41 giorni dell’anno in corso. Nello stesso periodo del 2022 i decessi furono più del doppio, 386 con una media di quasi 10 vittime al giorno.

Per quanto riguarda i casi giornalieri, 52 sono i nuovi positivi registrati nella provincia di Bari; 37 tamponi positivi sono stati rilevati nella provincia di Lecce, 19 nella provincia di Taranto, 14 nella provincia di Brindisi. Foggia e Barletta-Andria-Trani sono le uniche due province con un dato inferiore ai 10 nuovi contagi giornalieri (rispettivamente 9 e 6). La flessione dei casi determina una conseguenza diminuzione dell’incidenza. Il dato regionale odierno è di 33,5 casi ogni 100mila abitanti. Una incidenza così bassa non si registrava dal 26 ottobre 2021 (30,9). Barletta-Andria-Trani resta la provincia meno colpita, con una incidenza che non raggiunge quota 17 (16,6). Segue Foggia, dove il dato è sceso a 21,9, addirittura il più basso dal 30 luglio 2021, quando la variante Delta stava per diffondersi in Italia e in Puglia.

Cambia di poco il numero delle persone attualmente positive che scendono a 8425 (-65 rispetto a ieri). Diminuisce di altre sei unità il dato delle ospedalizzazioni. Sono 159 le persone ricoverate nei reparti ordinari, per un tasso di occupazione che scende sotto la soglia del 6%. Restano 7, invece, i pazienti in terapia intensiva.