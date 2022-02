Covid, 936 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia scendono casi attivi e incidenza settimanale

Sono 5778 i casi positivi e 21 i morti registrati oggi in Puglia. Poco meno di 41mila i tamponi processati, per un tasso di positività del 14,2%. Anche oggi sono Bari e Lecce le province più colpite (1600 e 1482 casi) nonché le uniche a far registrare più di mille nuovi positivi. Seguono Foggia con 936 casi, Taranto con 717, Brindisi con 579 e Bat con 408. Chiudono il conto 35 casi di residenti fuori regione e 21 di provincia non definita.

Diminuiscono ancora le persone attualmente positive (101544), mentre sale di due unità il dato dei ricoverati (748 in area medica e 68 in terapia intensiva).

Sono oltre 6600 le guarigioni accertate, per un totale di 556566 persone che hanno superato l'infezione.

Con il dato di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 1027 casi per 100mila abitanti, in calo per la terza settimana consecutiva. Rispetto al periodo 28 gennaio-3 febbraio si osserva una riduzione di quasi 7mila casi. In aumento, ma comunque entro i valori della zona gialla, il tasso di occupazione in area medica e in terapia intensiva.