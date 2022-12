Covid, oltre 2mila nuovi positivi in Puglia: 10 persone lottano in terapia intensiva

Covid: 7 decessi sono stati registrati oggi in Puglia. Come riporta il bollettino epidemiologico della Regione, 2051 nuove positività sono state individuate a fronte di 10213 tamponi (tasso di positività al 20,1%): di questi, 695 sono stati registrati nella provincia di Lecce, 577 in quella di Bari, 243 nel Foggiano, 232 nel Tarantino, 198 nella provincia di Brindisi, 67 nella Bat, 13 in riferimento a persone residenti fuori regione, 6 di provincia non definita.

Supera di nuovo quota 18mila il dato delle persone attualmente positive. Sul fronte ricoveri, 256 sono i posti letto nei reparti ordinari, 10 quelli in terapia intensiva.