Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 10 aprile 2022

La Puglia chiude la settimana registrando 4137 nuove persone positive al Covid-19 e 7 decessi. Anche il dato di oggi conferma la tendenza al ribasso dell’epidemia, con un nuovo calo del numero di casi per 100mila abitanti, sceso a 953,5.

Nella giornata di oggi solo la provincia di Bari fa registrare più di mille nuove positività (1398). Seguono Lecce con 853 casi, Taranto con 597, Foggia con 511, Brindisi con 442, Bat con 287. Altri 49 casi sono riferiti a residenti fuori regione (39) e a persone di provincia ignota (10).

Oltre 5mila i guariti, che fa scendere a 107841 il numero di persone attualmente positive. Netto, rispetto al dato di ieri, il calo delle persone ricoverate. In area medica ci sono 16 persone in meno (da 673 a 657), mentre in terapia intensiva i posti letto occupati passano da 38 a 40.