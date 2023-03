Covid, nel Foggiano l'incidenza più bassa degli ultimi 20 mesi

È del 3,5% il rapporto percentuale fra tamponi processati e nuove positività accertate secondo quanto riportato oggi dal Bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Nello specifico, oggi in Puglia sono stati riscontrati 156 nuovi casi positivi a fronte di quasi 4500 test (4486, per la precisione). Il dato determina una nuova flessione della incidenza cumulativa.

Negli ultimi sette giorni, infatti, in Puglia sono stati registrati 1267 casi, ovvero 32,4 ogni 100mila abitanti. Si tratta del dato più basso registrato dall’inizio dell’anno e non solo: complice la forte diffusione della variante Omicron, mai nel 2022 l’incidenza cumulativa aveva presentato valori così bassi. Per trovare un dato simile, bisogna fare diversi passi indietro e tornare al novembre del 2021, ovvero ormai 15 mesi fa. Nel caso della provincia di Foggia (18,9), il salto indietro da compiere per trovare un dato simile è ancora più lungo e ci proietta alla fine del luglio 2021.

Analizzando i soli contagi rilevati oggi, nessuna delle sei province fa registrare più di 100 casi. Nella provincia di Bari sono 68 le nuove positività individuate, esattamente il doppio dei contagi rilevati nella provincia di Lecce (34). A Foggia e in provincia si segnalano 20 nuove persone positive, 14 nella provincia di Taranto, 13 nel Brindisino, 7 nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 108 sono le persone attualmente ricoverate (102 nei reparti ordinari e 6 in terapia intensiva). Sono 3 le persone decedute: 9640 è il totale delle vittime accertate dall’inizio dell’emergenza pandemica. La situazione dei decessi in Puglia nel 2023 resta stabile (media giornaliera fissa a 3,5). Seppur Rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022, la media dei decessi è scesa da 8,5 vittime al giorno alle attuali 3,5. Il gap è ancora più evidente raffrontando il 2023 al 2021: al 1° marzo, la media era di quasi 25 decessi al giorno (1480 totali nei primi 60 giorni dell’anno).