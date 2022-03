Covid, 641 casi nel Foggiano: scende ancora l'incidenza in Puglia

Scende a 577 casi per 100mila abitanti l’incidenza settimanale in Puglia (periodo di riferimento 23 febbraio-1 marzo). Nella giornata di oggi sono stati registrati 4316 casi su un totale di 31526 tamponi, dato in rialzo rispetto a ieri, anche per il numero più corposo di test effettuati, ma inferiore a quello di martedì scorso, quando si registrò il picco settimanale con 5612 casi. Sono 14 le persone decedute, per un totale di 7677 vittime dall’inizio della pandemia.

A livello provinciale, è ancora una volta Lecce a far registrare il numero più elevato di contagi, ben 1272. Segue Bari con 1083, Foggia con 641, Taranto con 623, Bat con 350, Brindisi con 306. Completano il dato 27 casi riferiti a residenti fuori regione e 14 di provincia non definita.

Scende ancora il numero di pazienti ricoverati in area non critica (593), mentre con i 9 nuovi ingressi registrati oggi sale lievemente (da 31 a 36) il dato delle terapie intensive.