Covid, in Puglia ricoveri sempre più in calo: oggi il dato più basso degli ultimi quattro mesi

Scende a 101770 il numero delle persone attualmente positive in Puglia. Un calo di oltre 1700 unità, il più significativo negli ultimi 19 giorni. Secondo il bollettino odierno della Regione, 2830 nuove positività sono state rilevate in Puglia, su 19762 tamponi (tasso di positività al 14,3%). Sono 10 le persone decedute, che fanno arrivare il totale dei decessi a 8285.

A livello provinciale, resta Bari la provincia più colpita, nonché l'unica a far registrare oltre 1000 nuove positività (1031). A Lecce sono 503 i casi, 449 nel Tarantino 325 a Brindisi. Foggia è la penultima provincia per numero di contagi odierni (319). La Bat si conferma all'ultimo posto con 176 nuovi positivi. Altri 27 casi sono stati attribuiti a residenti fuori regione (20) e persone la cui provincia di residenza non è stata identificata (7).

Netto il calo dei ricoverati: sono 551 i posti letto occupati nei reparti Covid pugliesi. Era da quasi quattro mesi (13 gennaio scorso) che non si registrava un dato così basso.